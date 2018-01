Weltcuprennen in Adelboden finden statt

Nachdem am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Erdrutsch die Strasse nach Adelboden südlich des Lintertunnels beschädigte hatte, musste diese gesperrt werden – der Weltcup-Ort im Berner Oberland war abgeschnitten. Darauf wurden mehrere Möglichkeiten geprüft, wie Adelboden für die Zuschauer der Rennen am Wochenende erreichbar gemacht werden kann. Offenbar kann ein Bauunternehmen aus der Region die Strasse so weit herrichten, dass sie ab dem frühen Samstagmorgen zumindest einspurig befahrbar sein wird.

Die Athleten und Serviceleute können schon am Freitag nach Adelboden gelangen. Zum Teil mit dem Helikopter oder über Nebenstrassen. Deren Benutzung war zunächst aufgrund der Lawinengefahr auch nicht gesichert, doch soll sich dieses Problem nun entschärft haben.

Somit konnten die Organisatoren für den Riesenslalom vom Samstag und den Slalom vom Sonntag grünes Licht geben. Denn die Wetterkapriolen mit dem Sturm am Mittwoch, Dauerregen am Donnerstag und Temperaturschwankungen konnten zumindest der Piste nichts anhaben. Die Strecke am Chuenisbärgli soll nach Einschätzung von Beobachtern vor Ort in einwandfreiem Zustand sein. Daran dürfte sich in den nächsten 24 Stunden nichts ändern. Das Wetter soll sich auf das Wochenende hin beruhigen.

(SDA)