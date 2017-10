Weltgesundheitsorganisation will Cholera ausrotten

Jeder Mensch der Welt soll eine Möglichkeit zum Waschen mit Seife in der Nähe und Zugang zu einer Toilette oder Latrine haben. Überall soll sauberes Trinkwasser zur Verfügung stehen. Bei Cholera-Ausbrüchen sollen die Menschen den neuen Impfstoff schneller bekommen als bislang.

Nach Angaben der WHO erkranken jedes Jahr 2,9 Millionen Menschen an Cholera, 95’000 kommen ums Leben. Bis 2030 sollen 20 der mehr als 60 betroffenen Länder die Krankheit ausrotten. Die Zahl der Fälle soll bis dahin weltweit um 90 Prozent sinken.

Was der Aktionsplan kostet und wer die Massnahmen bezahlt, war noch unklar. Wasser und Abwasser koste rund 40 Dollar pro Person, eine Impfdosis sechs Dollar. Investitionen in diesem Bereich hätten aber weitreichenden Nutzen über die Eliminierung von Cholera hinaus, sagte Tim Wainwright, Direktor der Hilfsorganisation WaterAid, die sich um Trink- und Abwasser kümmert.

Betroffen sind vor allem Zentralafrika und Indien, aber auch Länder in Zentralamerika und Asien. «In Afrika leben 40 bis 80 Millionen Menschen in gefährdeten Gebieten», sagte Peter Salama, WHO-Direktor für Katastropheneinsätze, am Dienstag in Genf. Zur Zeit ist vor allem das Bürgerkriegsland Jemen von Cholera betroffen. Dort sind nach Schätzungen 750’000 Menschen erkrankt.

Cholera sei eine Armutskrankheit, sagte Julie Hall von der Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC). Betroffen seien vor allem Menschen in Slums und Regionen ohne Infrastruktur sowie in Konfliktsituationen.

«Cholera ist vermeidbar. Es ist eine Schande, dass es diese Krankheit heute überhaupt noch gibt», sagte Hall. Mit der Entwicklung des Impfstoffs vor ein paar Jahren würden die Karten aber neu gemischt und die Chance, die Cholera auszurotten, sei deutlich gestiegen.

2013 seien erst zwei Millionen Impfdosen auf Lager gewesen, im nächsten Jahr seien es schon 25 Millionen, so die WHO. Ende nächsten Jahres könnten es 75 Millionen Dosen sein, sagte der Vorsitzende der Globalen Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (Gavi), Seth Berkley. Gavi unterstützt die Produktion.

(SDA)