Bleibt im Judo das Mass aller Dinge: Teddy Riner © KEYSTONE/AP MTI/TIBOR ILLYES

Der Franzose Teddy Riner holt an den Judo-Weltmeisterschaften in Budapest in der Gewichtsklasse über 100 kg seinen neunten Titel. Im Final besiegte der 28-Jährige den Brasilianer David Moura nach Golden Score mit Ippon.