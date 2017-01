Weltnummer 1 bereits in den Viertelfinals ausgeschieden

Nach knapp zwei Stunden Spielzeit zog Kerber in der Pat-Rafter-Arena gegen die 22-Jährige aus Charkiw (WTA 14) mit 4:6, 6:3, 3:6 den Kürzeren. Nachdem die Deutsche in der 1. Runde von einem Freilos profitiert hatte, tat sie sich bereits in ihrem ersten Spiel des neuen Jahres gegen Ashleigh Barty aus Australien schwer.

Für Kerber gilt es 2017, ein herausragendes Jahr zu bestätigen. Vor einem Jahr hatte sie am Australien Open in Melbourne ihren ersten Major-Titel gefeiert, in Wimbledon erreichte sie den Final, in Rio gewann sie Olympia-Silber, ehe sie am US Open erneut triumphierte. Zudem löste die 28-Jährige aus Kiel Serena Williams an der Spitze der Weltrangliste ab – als erste Deutsche seit Steffi Graf.

Kein Blösse gab sich Rafael Nadal in seinem Spiel der 2. Runde gegen den Deutschen Mischa Zverev. Der 30-Jährige aus Mallorca siegte in nur 54 Minuten 6:1, 6:1 und schlug dabei 30 Winner. Der erste Härtetest für die ehemalige Nummer 1 folgt am Freitag, wenn Nadal auf den topgesetzten Titelverteidiger Milos Raonic (ATP 3) trifft. Am Exhibition-Turnier Ende des Jahres in Abu Dhabi bezwang Nadal den Kanadier in drei Sätzen.

(SDA)