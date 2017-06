Weltrekord scheitert an Schleusen

Was für eine Tour… was für ein Erlebnis// what an awesome tour and crazy adventure. I met some nice guys but had not enough time with them. hopefully See you soon. #ruediontour #chrissports #keen #giro #mountainhardwear #lettmann #smithoptics #sweetprotection #primus #solmate #yes #yesmhw #mountains #run #running #velo #paragliding #kayaking #training #appenzellerland #austria #switzerland #deutschland #holland #frankreich

A post shared by ruedigamper (@ruedigamper) on Jun 14, 2017 at 9:53am PDT