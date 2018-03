Uno will naturnahe Lösungen gegen Wasserkrise

Mehr als 10'000 Experten treffen sich derzeit in der brasilianischen Hauptstadt, um Lösungen gegen drohende Wasserkrisen zu besprechen. © KEYSTONE/EPA EFE/ANDRE COELHO

Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Gebieten, die zumindest zeitweise von Wassermangel bedroht sind. Dies geht aus dem Uno-Weltwasserbericht hervor, der am Montag in Brasília auf dem 8. Weltwasserforum vorgestellt wurde.