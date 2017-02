Besonders ältere Menschen leiden laut der Weltgesundheitsorganisation unter Depressionen. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Weltweit steigt die Zahl der Menschen mit Depressionen nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rasant. 2015 seien rund 322 Millionen Menschen betroffen gewesen, 4,4 Prozent der Weltbevölkerung, berichtete die WHO am Donnerstag in Genf.