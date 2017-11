Weltweite Nachfrage nach Gold sinkt

Schwache Verkäufe in Indien sind vor allem dafür verantwortlich, dass die weltweite Nachfrage nach Gold deutlich gesunken ist. (Archiv) © KEYSTONE/AP/MIKE GROLL

Die weltweite Nachfrage nach Gold ist im Sommer auf den tiefsten Stand seit acht Jahren gesunken. Grund seien vor allem die schwachen Verkäufe in Indien, teilte der Weltgoldrat am Donnerstag in London mit.