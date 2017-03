Wendy Holdener mit Bestzeit im ersten Lauf

Wendy Holdener auf dem Weg zur Bestzeit © KEYSTONE/AP/MARCIO JOSE SANCHEZ

Wendy Holdener greift in Squaw Valley die Nummer 1 im Slalom an. Die Innerschweizerin liegt nach dem ersten Lauf vor der Seriensiegerin Mikaela Shiffrin in Führung. 2 Hundertstel beträgt die Reserve.