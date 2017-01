Wie die Stadt St.Gallen mitteilt, sei der leichte Bevölkerungsrückgang im Zusammenhang mit dem geringen Wachstum der ausländischen Wohnbevölkerung zu erklären. Mit 74’797 Personen bildet die ständige Wohnbevölkerung, jene Menschen mit dem Hauptwohnsitz in der Stadt St.Gallen, die grösste Personengruppe. Dazu kommen noch 3518 Personen mit Nebenwohnsitz in der Stadt und 1016 Personen die ohne dauerhafte Aufenthaltsbewilligung in St.Gallen wohnen.

(red.)