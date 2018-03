Wenn der Rollstuhl keine Grenze ist

Claudia Hüttenmoser aus Goldach sitzt nach einem Autounfall vor 15 Jahren im Rollstuhl. Trotzdem ist sie eine begeisterte Curling-Spielerin. Zusammen mit dem Schweizer Curling-Team hat sie es an den Paralympics in Südkorea auf den sechsten Platz geschafft. Sie hat sowohl ein Diplom, als auch viele schöne Eindrücke nach Hause genommen.

Neues Talent entdeckt

Vor allem freut sie sich, dass sie der Welt einmal mehr zeigen konnte, dass man auch mit einer Behinderung überall mitmachen kann. «Auch bei uns ist es ein Leistungssport. Wir unterscheiden uns in der Hinsicht kaum von den Sportlern ohne Behinderung», sagt Hüttenmoser. Sie sieht meist das Positive an ihrer Situation. «Würde ich nicht im Rollstuhl sitzen, wäre ich wohl nicht auf die Idee gekommen, Curling zu spielen. Manchmal braucht es wohl Schicksalsschläge, um seine Talente zu entdecken. Ausserdem kann ich mit meiner Power auch anderen Menschen helfen, wieder ins Leben zurück zu finden.»

Nach vorne schauen

Auch wenn Claudia Hüttenmoser an den Autounfall in Südafrika vor 15 Jahren zurückdenkt, bleibt sie positiv. «Unsere Familie hatte wahnsinnig Glück, vor allem, weil den Kindern nichts passiert ist. Auch mein Mann hatte nur einen Schlüsselbeinbruch. Mich hat es eben etwas mehr erwischt». Klar habe sie am Anfang mit ihrem Schicksal gehadert. Dann habe sie aber ihre Einstellung geändert und konnte wieder nach vorne schauen. «Auch, weil ich wusste, dass ich eine Familie habe, die mich braucht, hat mich der Lebenswillen nicht ganz verlassen.» So hat Claudia Hüttenmoser angefangen, Curling zu spielen, mit einem langen Stab, damit man im Sitzen den Stein spielen kann.

Wie sehr Claudia Hüttenmoser auch der Glaube auf ihrem Weg zurück ins Leben geholfen hat, hörst du in den Beiträgen von «Gott und d’Wält»:

(kov)