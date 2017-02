Wenn die Exotinnen an der Ski-WM kämpfen

Indien, Griechenland und der Libanon sind nicht gerade bekannt als Skinationen. Und auch Celine Marti aus Haiti war bei der Qualifikation für den Frauen Riesenlalom an der Ski-WM klare Aussenseiterin. Mit der letzten Startnummer ging die gebürtige Haitianerin ins Rennen und verlor dann bis ins Ziel über eine halbe Minute auf die Siegerin des Qualifikationsrennens.

Ein Traum der wahr wird

Trotzdem zeigte sich Céline Marti im Ziel überglücklich. «Diesen Lauf werde ich niemals vergessen. Es ist unbeschreiblich», sagt die 37-Jährige im Ziel. Celine wohnt in Genf. Sie wurde als Kind von Haiti adoptiert. «Es ist ein Traum, dass ich hier dabei sein kann, mit all den Ländern und all den anderen Fahrerinnen». Als sie ihr Trainer fragte, ob sie ihr Land an der Ski-WM in St.Moritz vertreten wolle, habe sie gleich zugesagt. Mit dem Training habe sie im Herbst 2016 begonnen. «Ich trainiere so viel es geht, leider habe ich nicht immer Zeit».

Der Wille zählt

Obwohl sie es bei weitem nicht ins Hauptfeld geschafft hat, will sie ihren Lauf ein bisschen feiern. «Ich hoffe meine Familie und meine Freunde sind zufrieden mit mir.» Mit ihrer Teilnahme am Qualifikationsrennen, will sie auch den Leuten in ihrer Heimat Mut machen: «Ich will zeigen, dass wenn der Wille da ist, vieles möglich ist».

Nur die besten dürfen starten

Die besten 25 Athletinnen aus dem Qualifikations-Lauf dürfen schliesslich am WM-Rennen starten und auf die ganz grosse Bühne. Dass dies gar nicht so wichtig ist beweist Céline Marti eindrücklich. Am Willen hat es sicherlich nicht gefehlt, wie ein Blick auf ihre Facebook-Page verrät.

