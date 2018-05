Wenn ein Brunnen fliegen lernt

Der 21 Tonnen schwere Brunnen wurde am Mittwochnachmittag per Spezialkran an seinen Platz gelupft. TVO – Das Ostschweizer Fernsehen hat den fliegenden Brunnen mit der Kamera eingefangen.

Der Bericht von TVO-Journalistin Rahel Röthlin:

Fast tausend Stunden Arbeit stecken in dem Sandstein-Brunnen, der aus einem Steinbruch in Teufen stammt. Mit 21 Tonnen ist der Brunnen fast so schwer wie vier ausgewachsene afrikanische Elefanten. Er hat eine Höhe von gut einem Meter und einen Durchmesser von 4,5 Meter. Mehr zum Brunnenflug lest ihr auf «tagblatt.ch».

(saz/rro)