Wenn ein TVO-Reporter eine halbe Alpsau kauft

Geschichten, die einem nahe gehen, Geschichten, die einen zum Lachen bringen und Geschichten, die einfach sehenswert sind – hinter all diesen Geschichten stehen Menschen aus der Ostschweiz. Die Sendung «Mensche i de Ostschwiz» berichtet von vermeintlich unscheinbaren Menschen, die jedoch mehr als nur eine spannende Story zu erzählen haben. TVO-Produzent Christian Masina hat diese Menschen während mehrerer Monate mit seiner Kamera begleitet.

«Das Maultier lief vor dem Fenster durch»

Die Sendungsmacher haben bei ihren Dreharbeiten so Einiges erlebt, unter anderem, als sie mit der Coiffeuse Giulia Kurer und ihrem Maultier durch den Alpstein wanderten. Die Coiffeuse ging von Alp zu Alp, um den Sennen die Haare zu schneiden. «Als ich mit ihr unterwegs war, hat es unsagbar stark geregnet. An einem Mittag wollten wir uns kurz im Berggasthaus Mesmer bei einer warmen Rösti aufwärmen», erzählt Masina.

«Wir zogen unsere Bergschuhe aus und die Socken waren schon fast trocken. Plötzlich sahen wir, wie das Maultier vor unserem Fenster durchlief.» Beide sprangen sofort auf und rannten dem Packesel nach. «Leider war meine Kamera gerade im Trocknungsraum. Statt einer lustigen Aufnahme hatte ich danach wieder nasse Socken.»

Eine verhängnisvolle Flasche Alpenbitter

An einem anderen Abend durfte der TVO-Produzent zusammen mit der Coiffeuse bei einem Sennen übernachten. «Als unsere Arbeit erledigt war, lud er uns zum Z’Nacht ein. Nach dem Essen stellte der Gastgeber eine Flasche Alpenbitter auf den Tisch.»

Ein Gläschen konnten die beiden aus Höflichkeit nicht ablehnen, doch es blieb nicht bei einem. «Es war sauglatt und im Eifer des Gefechts habe ich dem Bauern eine halbe Alpsau abgekauft.»

Zum ersten Mal farbige Eier gesehen

Die Sendung erzählt auch die Geschichte von zwei Frauen aus Sambia, die im Rahmen eines Austauschprogramms in St.Gallen waren, um in einer Schule zu arbeiten. «Ich habe die Frauen begleitet, als sie in die Migros gingen, um einzukaufen. Es war kurz vor Ostern und die Frauen konnten nicht glauben, dass man bei uns farbige Eier kaufen kann», sagt der TVO-Produzent. «Sie waren aber erleichtert, als sie die Eier schälten und sie darunter weiss waren.»

150 falsche Lämmer geliefert

Weil die Sendungsmacher ihre Hauptfiguren über Wochen filmisch begleiteten, sind auch viele Situationen aufgezeichnet worden, in denen Missgeschicke geschehen sind. «Ein Landwirt, den ich begleitet habe, hat über ein Zeitungsinserat ein paar Lämmer für ganz wenig Geld gekauft. Als die Lämmer geliefert wurden, merkte er, dass es die kleinste Rasse Lämmer ist, die es gibt. Da hat er einfach lauthals losgelacht», sagt Christian Masina. Man lerne die Menschen in der Serie so kennen, wie sie sind. Keiner sei perfekt.

«Es sind Freundschaften entstanden»

Oft war es jedoch auch pure Knochenarbeit, tagelang mit der Kamera auf Achse zu sein. Und dennoch: «Es sind Freundschaften entstanden, die sicherlich auch nach den Dreharbeiten bestehen bleiben.» Erst kürzlich war der TVO-Produzent privat an einer Feier von jemandem, den er porträtierte. «Da lasse ich die Kamera dann aber zuhause.»

Wenn man mit den Menschen so viel Zeit verbringt, lernt man sie auf eine ganz neue Weise kennen. Den Ostschweizer Lastwagenchauffeur Peter Stricker hat Christian Masina beispielsweise fünf Tage lang nach Norwegen begleitet. «Ich verbrachte wirklich fünf Tage und vier Nächte auf engstem Raum mit ihm. Gewöhnungsbedürftig und dennoch eindrücklich.» – Kein Wunder, schliesslich ist eine Fahrerkabine kaum fünf Quadratmeter gross.