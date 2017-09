Während es für den FC Basel im Moment in der Super League alles andere als rosig läuft, zeigt er in der Champions League mal so richtig, was er drauf hat.

Das freut nicht nur Spieler und Fans, sondern auch die Kommentatoren von barfi.ch. Pascal Flury und René Häfliger rasten – völlig unschweizerisch – beim 5:0 im breitesten Basler Dialekt vollkommen aus.

(red)