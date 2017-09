Wenn Giulia den Sennen die Haare schneidet

Im zweiten Teil von «Menschen in der Ostschweiz» erleben wir einen störrischen Esel Tintin, der partout nicht das Gepäck von Coiffeuse Giulia Kurer tragen will. Sie läuft mit ihm durch den Alpstein mit der Idee, den Sennen auf der Alp die Haare zu schneiden. Dabei findet sie tatsächlich Sennen, die diese Dienstleistung dankbar annehmen. Aber auch Senninnen.

In der Sendung geht es auch weiter mit dem Fischer Reto Welti am Bodensee, der mit immer weniger Fang leben muss. Aber auch mit André van Kesteren, der mit seiner Frau den Kiosk am Baggersee Kriessern betreibt. Bei ihm steht und fällt der Umsatz mit dem Wetter.

Die Serie «Menschen in der Ostschweiz» ist jeweils am Sonntag um 18.15 Uhr auf TVO zu sehen.