Wenn Hunde draussen warten müssen

Getrennt von Frauchen oder Herrchen müssen sie angeleint da sitzen und sind sich nicht sicher, ob die jemals wieder aus diesem Haus oder Laden kommen. Traurig sind sie – und das sieht man ihnen an. Jetzt gibt es für sie die Instagram-Seite «Sad dogs outside shops». Also «Traurige Hunde vor Läden». Die Bildergalerie wird täglich erweitert, jeder darf seine Bilder einsenden. Am besten macht man das über die zugehörige Facebook-Seite.

Hach, sie tun einem ja schon leid, die Hunde. Wie sie einsam und verlassen warten müssen. Hier einige Eindrücke.

(gre)