Hier crashen Kinder eine Live-Schaltung

Zwei Kinder haben es geschafft, aus einer langweiligen TV-Schaltung ein Spektakel zu machen. Sie spazierten und rollten ins Arbeitszimmer von Professor Robert Kelly. Ausgerechnet, als er der ganzen Welt eine Einschätzung über die Absetzung der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-Hye liefern wollte.

Erst war nur ein Kind zu sehen. Doch dann rollte ein zweites in einem Rolly daher. Verfolgt von der entsetzten Nanny oder Mutter. Sie bugsierte die Kinder wieder aus dem Zimmer. «Ich entschuldige mich», sagte der Professor dazu. Nichts zu entschuldigen! Wir haben zu danken, für diese grossartige Unterhaltung.

Well no one had a clue what he was talking about…. #wtv #livetv #getoutofmyshot pic.twitter.com/abLU28JXX9

— Tony Brown (@tonyprod77) March 10, 2017