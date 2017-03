Ferrari-Pilot Vettel gewinnt Saisonauftakt

Die Entscheidung im Kampf um den Sieg fiel im Zuge des einzigen Boxenstopps, den die Spitzenfahrer einlegten. Hamilton, der bis dahin in Führung gelegen hatte, kehrte nach seinem Zwischenhalt hinter Max Verstappen im Red Bull auf die Strecke zurück, vermochte den Niederländer nicht zu überholen und büsste so entsprechend Zeit ein.

Der Wahlthurgauer Vettel, der den Reifenwechsel sieben Runden später als Hamilton vornehmen liess, genügte Hamiltons Zeitverlust, um die Führung zu übernehmen. Vettel blieb danach auf dem Weg zu seinem 43. Grand-Prix-Sieg, dem ersten seit jenem im September 2015 in Singapur, unbehelligt. In Melbourne hatte der Blondschopf zuvor einmal, vor sechs Jahren, triumphiert.

«Es war ein unglaubliches Rennen. Meine Kollegen haben so hart gearbeitet und diese Woche kaum geschlafen», sagt Sebastian Vettel:

VET: "It was an unbelievable race. The guys have worked so hard and have hardly slept this week…" #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/WDF66kbfKA

