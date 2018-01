Wer gewinnt die USA-Reise?

Eine Woche lang, haben wir eure grenzenlosen Momente gesucht. Unter allen Einsendungen hat unsere Redaktion die fünf schönsten Momente ermittelt.

Jetzt liegt es an dir: Wer soll das Reiseabenteuer in den Westen der USA gewinnen?

Stimme für deinen Favoriten ab. Der Kandidat, der am Ende der Woche am meisten Votings hat, fliegt zusammen mit einer weiteren Person für sieben Tage in die USA.

Ab Zürich geht’s wahlweise, nach San Diego oder Las Vegas. Von dort fährt der/die Gewinner/in mit dem Wohnmobil durch die Wüsten Nevadas, entlang der Pazifik Küste Kaliforniens oder über den Highway nach Los Angeles… Du entscheidest welcher grenzenlose Moment gewinnen soll: