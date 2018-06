Wer hat diese Frau gesehen?

In Chur wird die 83-jährige Christiana Hunger vermisst. Sie wurde am Dienstag, 05.06.2018 um 17.15 Uhr, letztmals gesehen. Die Vermisste dürfte zu Fuss unterwegs sein. Eine Suchaktion verlief ergebnislos, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden.

Signalement

Christiana Hunger ist 1,55 Meter gross und von mittlerer Statur. Sie hat graue, schulterlange Haare. Beim Verschwinden trug sie eine braun-beige Strickjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, melden sich bitte bei der Fahndung der Kantonspolizei Graubünden in Chur (Telefon 081 257 73 00) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

(kapo gr/red.)