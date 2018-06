Der 86-Jährige ist 185 Zentimeter gross, schlank und hat graues, nicht dicht stehendes Haar, schreibt die Ausserrhoder Kantonspolizei. Vasile Grossmann sei Brillenträger und spreche Hochdeutsch mit osteuropäischem Akzent. Laut der Polizei wurde der Vermisste letztmals am letzten Donnerstag, 31. Mai, an seinem Wohnort in Stein gesehen.

(Kapo AR/red.)