«Wer hat meine Tochter gerettet?»

N.R. sucht nach dem Retter ihrer Tochter. © zVg

Es war ein Schock für diese Mutter aus Altstätten. Am Mittwoch auf dem Weg von der Schule nach Hause, fiel ihre 8-jährige Tochter so fest auf den Kopf, dass sie bewusstlos liegen blieb. Mehrere Autos waren in der Nähe. Nur ein Autofahrer stieg aus und half dem Mädchen. Die Mutter möchte dem «Helden» danken.