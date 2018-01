Wer ist hier der Superheld?

Tunier-Veranstalter, Werbeagenturen und Tennisfans – alle reissen sich um Roger Federer. Und jetzt melden sogar die «Avengers» Interesse am Tennisstar an. Um zu sehen, wie allenfalls das Cover des nächsten «Avengers»-Films aussehen könnte, posierte Federer im Vorfeld des Australian Open in Melbourne zwischen Ant-Man, Black Widow, Spiderman und Thor.

Um in die Liga der Superhelden aufgenommen zu werden, muss sich Federer nun in Melbourne aber erst einmal beweisen. King Roger greift morgen Dienstag um 9 Uhr (Schweizer Zeit) ins Turniergeschehen ein. In der ersten Runde wartet der Slowene Aljaz Bedene, die Weltnummer 51. Ob der Maestro seinen Titel verteidigen kann? Sollte ihm das gelingen, würde der Basler einmal mehr Geschichte – oder einen Comic – schreiben.

(red.)