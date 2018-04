Spieler von Real Madrid im Training vor dem Halbfinale gegen Bayern München. © KEYSTONE/DPA/Andreas Gebert

Der deutsche Rekordmeister gegen den spanischen. Robert Lewandowski gegen Cristiano Ronaldo. Heynckes gegen Zidane. Die Halbfinal-Paarung in der Champions League zwischen Bayern München und Real Madrid bietet alles, was das Fussballherz begehrt. Wer hat im Hinspiel die Nase vorn? Erfahre es in unserem Liveticker.