Stau im Morgenverkehr Richtung Zürich: Ostschweizer brauchen Geduld © Screenshot tomtom

Was für ein Start in die neue Woche: Ostschweizer, die heute Morgen nach Zürich wollen, brauchen viel Geduld. Aktuell staut es auf der A1 von St.Gallen in Richtung Zürich zwischen Winterthur-Töss und Zürich-Nordring. Der Zeitverlust beträgt rund zwei Stunden.