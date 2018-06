Wer sind Vestmannaeyja und Sarpsborg?

Am Mittwochnachmittag leistete sich die UEFA einen peinlichen Fauxpas und loste dem FC St.Gallen einen norwegischen Amateurverein zu (FM1Today berichtete). Nun ist klar: Entweder spielen die St.Galler gegen die isländischen Tschutter von ÍBV Vestmannaeyja oder gegen die Akteure von Sarpsborg 08 FF aus Norwegen.

Die Isländer

Es ist zu begrüssen, würde dem FC St.Gallen eine Reise nach Island in den Schoss fallen. Schliesslich darf man heutzutage nicht mehr privat nach Island reisen, wenn man nicht als Über-Hipster abgekanzelt werden will. Aber wenn man muss, weil man seine Europa-League-Qualifikation dort bestreiten wird, passt das ganz gut. Der Fussballverein Íþróttabandalag Vestmannaeyja (kurz: ÍBV) ist auf der Insel Vestmannaeyjar zuhause, eine Inselgruppe vulkanischen Ursprungs mit 4000 Einwohnern. Die Inseln befinden sich zehn bis 30 Kilometer vor der isländischen Küste. Per Auto ist die Inselgruppe nicht erreichbar, es gibt einen kleinen Flughafen und eine Fährverbindung. Übrigens: Dieses weltberühmte Bild wurde auf der Nachbarinsel Elliðaey aufgenommen.

Und noch zum Fussballerischen: Den Íþróttabandalag Vestmannaeyja gibt es seit 1903. Der Club ist Mitglied des isländischen Fussballverbands und wurde dreimal isländischer Meister in den Jahren 1979, 1997 und 1998. Viermal konnten die Inselbewohner den Landespokal mit nach Hause nehmen. Wie auch die St.Galler kennen die Spieler aus Vestmannaeyjar sich mit dem Thema Abstieg aus: Vor 12 Jahren beendete der ÍBV die Saison auf dem letzten Platz der «Pepsideild» (wie die höchste Spielklasse genannt wird) und stieg ab. 2009 fanden sie wieder zurück in die erste Liga.

Kommt es tatsächlich zur Paarung Íþróttabandalag Vestmannaeyja vs. FC St.Gallen, dann kommen die Fans in den Genuss eines sehr speziellen Stadions. Obwohl Stadion wäre wohl ein bisschen zu hoch gegriffen. Das ist das Hasteinsvöllur:

Die Norweger

Von der Grösse her könnte man Sarpsborg schon fast mit St.Gallen vergleichen. Mit gut 55’000 Einwohner gehört die Stadt zu den mittelgrossen Gemeinden in Norwegen. Sarpsborg liegt im tiefen Südosten des Landes, nahe der schwedischen Grenze. Bereits vor 3500 Jahren sollen hier Menschen gewohnt haben. Das beweisen viele Felszeichnungen und Grabstätten. Doch nicht nur geschichtlich hat Sarpsborg viel zu bieten, auch kulturell interessierte Fussballfans kommen hier voll auf ihre Kosten: Museen, Kunstwerke und Kirchen kann man in der Stadt bestaunen.

Zum Fussball: Der Sarpsborg 08 FF spielt seit 2013 in der Tippeligaen, der höchsten norwegischen Spielklasse. Der Verein hat sich aus mehreren Vereinen zusammengeschlossen, um den Spitzenfussball von Sarpsborg zu fördern. Die letzte Saison beendeten die Fussballer auf dem dritten Platz. Die Fans des Sarpsborg 08 FF heissen «Fossefallet».

