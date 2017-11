Wer soll gegen Barnetta und Co. antreten?

Im November messen sich die besten Curling-Spieler von Europa an der EM in der Eishalle Lerchenfeld in St.Gallen. Am Tag vor dem EM-Start lassen wir ein Team aus vier Mitgliedern gegen die Promis antreten.



Die drei Finalisten stehen fest und sie brauchen nun eure Unterstützung, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen!

Team Corinne



«Wir sind das richtige Team für das Spiel, weil wir eine bunt gemischt Truppe sind, die den Promis gerne zeigen würden, wie Curling funktioniert!»

Team Jenny



«Wir haben nicht nur Freude (leider mehr Freude als Talent :-)) am Spiel sondern mit uns hübschen Damen kann man auch gut und gerne einen äusserst lustigen Abend verbringen. Mit uns wird es den Promis bestimmt nicht langweilig!»

Team Michael



«St. Galla isch eusi Stadt und eusa Club. Mir sind die treuschta Fäns. Grüa und wisss äs Läba lang!»

Das Voting dauert bis Freitag, 10. November 2017 um 08.00 Uhr. Es kann stündlich abgestimmt werden.