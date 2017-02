Wer wird Diepoldsaus Ravioli-König?

«Als ich die Idee meinen Freunden vorstellte, sagten alle: Du spinnst!», sagt Knuspi 017 und lacht herzhaft. Dass kann er gut, lachen, und damit er nicht vergisst in welchem Jahr er sich seine ausgeflippten Ideen ausdenkt, gibt er sich jedes Jahr einen neuen Namen. Aktuell eben Knuspi 017. Letztes Jahr war es Knuspi 016.

Er ist quasi der James Bond unter den Diepoldsauer mit einer neuen Mission in jedem Jahr. Die Idee der «Ravioli-Pimp-Convention», wie er den Wettbewerb nennt, ist im spontan gekommen: «Wir sassen am Stammtisch und da erzählten mir einige meiner Single-Freunde, dass sie zuhause immer eine Büchse Ravioli rumstehen hätten.» Damit die Ravioli nicht jeden Tag gleich schmecken, würden seine Freunde die Pasta jeweils mit Chili, Meeresfrüchten und Co. verfeinern.

Single-Männer haben Dosenravioli

«Da war die Idee geboren und da wir in Diepoldsau eine Kunsthalle in einer alten Dosenfabrik haben, dachte ich es wäre doch perfekt, dort einen Dosenravioli-Contest durchzuführen.» Gesagt getan. Insgesamt acht Teilnehmer haben sich bei Knuspi 017 angemeldet. Darunter seien aber nicht nur einsame, alleinstehende Männer: «Auch verheiratete Mütter machen mit.» Und er selbst: «Ich bin kein grosser Dosenravioli-Fan, aber natürlich lasse auch ich mir etwas Spezielles einfallen.»

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Einzige Bedingung ist, dass die Teilnehmenden eine 1kg grosse, geschlossene Büchse Ravioli mitbringen und etwas zum Kochen. «Wir hoffen die meisten kommen mit einem Campingkocher, da wir sonst zu wenig Strom haben.» Die Büchse muss dann von allen gleichzeitig geöffnet werden und los geht das Kochen.

«Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt»

Zugefügt darf den Ravioli alles werden. Von Chili über Käse bis hin zu Meeresfrüchten oder Kapern. «Ich habe von einigen gehört, dass sie die Ravioli sezieren wollen. Also das Innere herausschneiden und neu füllen.» Andere würden die hässliche Sauce wegwaschen und eine eigene Kreation herstellen. Wiederum andere wollen eine Art Auflauf machen. «Ich bin gespannt, mit welchen verrückten Ideen uns die Hobby-Köche überraschen.»

Bewertet werden die Ravioli-Gerichte von einer fünfköpfigen Jury mit drei Frauen und zwei Männern. Persönlichkeiten aus dem Kunst- und Kulturbereich, aber auch Köche testen die Kreationen und vergeben Noten von eins bis sechs. Der Teilnehmer mit der höchsten Bewertung gewinnt am Schluss: «Wir verraten noch nicht, was es zu gewinnen gibt. Das ist eine Überraschung.»

Natürlich dürfen auch die Zuschauer probieren: «Wir wollen doch nicht, dass die Jury alles alleine essen muss!»

Vegane Schnittlauch-Ravioli

Ja, er spinnt tatsächlich ein bisschen der Knuspi, aber wie er sagt, sei ein antizyklisches Verhalten immer gut: «Im Moment machen alle auf Gourmet und ich mache das Gegenteil. Ist doch eine lustige Sache!?» Und wer wolle könne immer noch einen auf vegi oder vegan machen: «Man kann ja das Fleisch auch aus den Ravioli schneiden und stattdessen mit geschnetzeltem Schnittlauch oder was weiss ich füllen.»

Büchsenravioli-König könnt übrigens auch ihr werden. Knuspi nimmt gerne noch Anmeldungen für die Ravioli-Pimp-Convention am Samstag entgegen. Per Mail knuspi@hotmail.com oder Telefon 079 228 96 79. Ran an die Büchsen, fertig, los!