Wer zwei Mal qualmt, fliegt raus

In der Siedlung Eyhof in Albisrieden zieht aktuell Haus A die Aufmerksamkeit auf sich. Denn die 40 Wohnungen des Gebäudes wurden ausschliesslich an Nichtraucher vermietet. In diesem Haus gilt das Rauchverbot nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Treppenhaus, auf dem Balkon und in der Tiefgarage. Alle Mieter haben eine Nichtrauchervereinbarung unterschrieben, die Teil des Mietvertrages ist.

Wie Rolando Verardo, Präsident der Baugenossenschaft Schönheim, gegenüber dem «Tages-Anzeiger» betont, wolle man mit diesem Angebot auf keinen Fall Raucher diskriminieren. Es gehe viel mehr darum, Konflikte zwischen rauchenden und nichtrauchenden Mietern zu vermeiden. «Als Genossenschaft versuchen wir mit diesem neuen Ansatz des Nichtraucherhauses ein aktuelles Problem anders anzugehen», erklärt Verardo. Sowohl der Mieterverband Zürich als auch der Hauseigentümerverband Zürich stehen dem angeblich ersten Nichtraucherwohnblock der Schweiz skeptisch gegenüber. Ein solches Haus sei grenzwertig, weil es stark in die Lebensgestaltung der Mieter eingreife und Menschen ausgrenze.

Kein Nichtraucherhaus in der Ostschweiz

In der Ostschweiz gibt es bisher keinen Vermieter, der das Rauchverbot derart restriktiv durchsetzt – oder zumindest sind Hugo Wehrli, Geschäftsführer Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz, keine bekannt. «Es kommt in einzelnen Liegenschaften vor, dass ein Rauchverbot ausgesprochen wird, etwa wenn es sich um einen reinen Holzbau handelt, an dem Schäden nur schwer wieder behoben werden könnten. Aber dass man auf dem eigenen Balkon nicht rauchen darf, ist schon sehr speziell.»

Ob diese Nichtrauchervereinbarung im Mietvertrag rechtlich erlaubt ist, sei – wie so oft – eine Ermessensfrage. Denn grundsätzlich dürfe ein Vermieter Verbote aussprechen, solange diese verhältnismässig seien. «Ich weiss nicht, ob es verhältnismässig ist, das Rauchen sogar in Aussenräumen zu verbieten. Hier würde ich ein Fragezeichen setzen. Meines Erachtens bräuchte es zumindest eine klare Begründung, warum Rauchen auch ausserhalb der Wohnung verboten ist.»

Eine Frage der Verhältnismässigkeit

Wer im Zürcher Wohnblock gegen das strikte Rauchverbot verstösst, wird verwarnt. Kommt es zu einer weiteren Missachtung, wird dem rauchenden Mieter der Vertrag gekündigt. Auch hier stelle sich die Frage nach der Verhältnismässigkeit, sagt Wehrli. «Wenn diese Regel von Anfang an aufgestellt wurde und ein triftiger Grund dahintersteckt, dann rechtfertigt sich unter Umständen auch eine Kündigung. Aber das sind eher Ausnahmefälle.»

Die Frage, ob eine Vorschrift verhältnismässig ist oder nicht, führe in manchen Fällen zu Auseinandersetzungen zwischen Mieter und Vermieter. Wenn die Meinungsverschiedenheiten nicht beseitigt werden könnten, müsse eine unabhängige Person entscheiden – im schlimmsten Fall ein Richter. «Dieser wird die Argumente des Vermieters für dieses Verbot prüfen und beurteilen, ob diese Verbot zulässig ist oder nicht», erklärt Wehrli.

Mieter, die sich nach dem Einzug ins Nichtraucherhaus an dieser Regel stören, dürften es laut Wehrli schwer haben, sich dagegen zu wehren. «Wenn das Rauchverbot schon beim Vertragsabschluss ausdrücklich formuliert wird und der Mieter unterschreibt, erklärt er sich damit einverstanden.»

Nichtraucherhaus stösst auf Interesse

In Zürich scheint die Idee des Nichtraucherhauses bei Mietern gut anzukommen. «Unser Nichtraucherhaus stiess bei der Vermietung auf ein riesiges Interesse», sagt Rolando Verardo von der Baugenossenschaft Schönheim.

Hugo Wehrli vom Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz überrascht das nicht: «Ich kann verstehen, dass sich Leute vom Zigarettenrauch des Nachbarn gestört fühlen. Solche Situationen führen auch immer wieder zu Streit zwischen Mietern. Wenn beispielsweise der eine der Meinung ist, dass er seinen Balkon nicht benutzen kann, weil sein Nachbar ein Dauerpaffer ist. Das ist dann ja auch kein Idealzustand», sagt Wehrli. Daher könne er nachvollziehen, dass sich Nichtraucher in einem Wohnhaus zusammentun, damit es im Alltag ein Problem weniger gebe.

