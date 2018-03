So viel Spass hat gewinnen noch nie gemacht. Zu jeder Spielrunde von «Wer’s bringt, gewinnt» gibt es einen Wahnsinns-Preis abzustauben. Vorausgesetzt du erscheinst zur Spielrunde im entsprechenden Outfit oder mit dem entsprechenden Gegenstand in der Shopping Arena St.Gallen. Für jeden Aktionstag, geben wir ein Kriterium vor, wie du an unserer Bühne in der Shopping Arena St. Gallen erscheinen musst, um dir deine Gewinnchance zu sichern.

Deine nächste Chance:

Eins von zwei Sitzplatz-Abos der Kategorie C für die Saison 2018/2019 des FC. St.Gallen.

Alle registrierten Teilnehmer, die am Dienstag, 03. April um 12:45 im Fussball-Trikot erscheinen, haben die Chance zu gewinnen.

So einfach geht’s:

– Registriere dich am Aktionstag zwischen 11:30 und 12:30, an unserem Registrierungs-Desk in der Shopping Arena bei der Eventzone vor dem Infopoint im Erdgeschoss.

– Nur wer im entsprechenden Outfit oder Gegenstand kommt, kann sich registrieren.

– Die Verlosung findet um 12:45 statt. Eine Gewinnchance besteht nur unter den Anwesenden und registrierten Teilnehmern.

– Wer gewinnt, entscheidet das Los. Wir drücken die Daumen.

Hier geht’s zu den Teilnahmebedingungen.