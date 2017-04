Westbrook stellt NBA-Rekord ein

In der Saison 1961/62 gelangen Oscar Robertson ebenfalls in 41 Spielen zweistellige Punktzahlen in drei verschiedenen Statistiken.

Beim 110:79-Heimsieg über die Milwaukee Bucks war Westbrook mit zwölf Punkten, 13 Rebounds und ebenso vielen Assists einmal mehr der Matchwinner bei Oklahoma. Als der 28-jährige Amerikaner die Bestmarke gegen Ende des dritten Viertels erreicht hatte, nahm er auf der Thunders-Bank Platz und liess sich von den Fans feiern.

In den verbleibenden vier Partien der Qualifikationsphase hat Westbrook nun die Chance einen neuen Triple-Double-Rekord für die Ewigkeit aufzustellen.

(SDA)