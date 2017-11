Westschweizer Fotograf Marcel Imsand mit 88 Jahren gestorben

Marcel Imsand war der Fotograf mit dem gütigen Blick, der den Reichen und Berühmten ebenso ins Herz sah wie den Ärmsten. Am Samstag ist er mit 88 Jahren gestorben. (Archivbild) © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Fotograf Marcel Imsand ist tot. Er starb am Samstag mit 88 Jahren in Lausanne, wie sein Freund und Verleger Bertil Galland am Sonntag mitteilte. Marcel Imsand war einer der bedeutendsten Westschweizer Fotografen.