Westschweizer Journalisten in Abu Dhabi 50 Stunden festgehalten

Zwei Journalisten des Westschweizer Fernsehens RTS sind in Abu Dhabi 50 Stunden lang festgehalten und verhört worden. Sie hatten eine Reportage zur Eröffung des Louvre Abu Dhabi (Bild) drehen wollen. © KEYSTONE/AP/KAMRAN JEBREILI

Zwei Journalisten des Westschweizer Fernsehens RTS sind am Donnerstag in Abu Dhabi 50 Stunden lang von der Polizei festgehalten und verhört worden. In der Nacht auf Sonntag konnten sie in die Schweiz zurückkehren, allerdings ohne den wesentlichen Teil ihres Materials.