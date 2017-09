Das Lern-App «iTheorie» hat in den letzten zwölf Monaten Auswertungen zur Beantwortung der Theoriefragen angestellt. Basierend auf den Lernergebnissen von mehr als 30’000 Fahrschülerinnen und Fahrschülern, die sich in den letzten zwölf Monaten auf die Autotheorieprüfung vorbereitet haben, konnten die fünf schwierigsten Theoriefragen definiert werden. In der Regel wurden diese fünf Fragen in vier von fünf Versuchen von den Lernenden falsch gelöst. Kannst du es? Beweise es im Quiz!