Whatsapp ist wieder da

Am Freitagmorgen war der beliebte Messenger, den weltweit über eine Milliarde Menschen nutzen, offline. In Teilen der Schweiz, Europas und Asiens war der Dienst während rund einer Stunde nicht verfügbar.

Whatsapp hat seit 09:22 Uhr eine Störung. https://t.co/7mU7LqClda Retweet wenn Sie auch Probleme haben #WhatsappStörung — Alle Stoerungen (@AllestoerungAT) November 3, 2017

Laut allestörungen.ch waren die Niederlanden von der Störung am stärksten betroffen. In der Schweiz machte sich der Ausfall vor allem in Städten wie Basel, Zürich und Bern bemerkbar. Aber auch im FM1-Land kam es vereinzelt zu Störungen.

St.Galler nehmen Ausfall locker

Während viele Whatsapp-Nutzer auf Twitter und Co. Panik schoben, weil die App down war, nahm man es auf den Strassen von St.Gallen gelassen. «Ich habe noch gar nicht gemerkt, dass die App nicht funktioniert. Jetzt schreibe ich halt eine SMS oder rufe kurz an», sagt eine Passantin. Ein Schüler sieht’s ähnlich: «Ich brauche Whatsapp jeden Morgen. Wenn es nicht funktioniert, nutze ich Snapchat. Das geht schneller.» Und eine junge Frau meint: «Man denkt schon zuerst, scheisse, was ist jetzt los. Ich brauche Whatsapp auch für das Geschäft, aber jetzt warte ich einmal ab.»

Whatsapp erholt sich

Inzwischen mischen sich unter die Twitter-Meldungen zur Störung auch Tweets von Usern, deren Whatsapp inzwischen wieder funktioniert. Die Störung ist allerdings noch nicht komplett behoben. Whatsapp scheint sich aber zu erholen.

«Die Welt liegt im Chaos»

Auf Twitter trafen während der Whatsapp-Störung im Sekundentakt neue, teils kreative, Meldungen von Nutzern ein. Hier eine Auswahl:

Aufgrund von die Bevölkerung verunsichernden Gründen ist WhatsApp down, die Zivilbevölkerung wird gebeten umgehend Schutzräume aufzusuchen 📣 pic.twitter.com/frfSmKnAAV — MrKrabat (@MrKrabat) November 3, 2017

OMG! Whats app ist down. Menschen müssen Menschen nun anrufen oder eine SMS schreiben wenn sie was von einem wollen😰🙄 — NessaID (@NessaID) November 3, 2017

Ich bin solange per Fax erreichbar. #whatsappdown — Brxtn (@pwithoutthec) November 3, 2017

#whatsappdown in GER. Ob dass das Comeback der SMS wird?😂😂😂 5 min ohne WhatsApp und ich fühl mich wie ein Steinzeitmensch. pic.twitter.com/qvA12MviXp — Tobias Mayer (@Tobi_Ma_yer) November 3, 2017

Bis man erstmal diese verstaubte SMS App auf dem Handy wieder gefunden hat… 🤣😂 #whatsapp #whatsappdown — Kölsche Jung (@Klsch_Jng) November 3, 2017

#WhatsApp ist down & die Welt liegt im Chaos 🤡 . #Threema Time — Jules (@JulesF83) November 3, 2017

Update folgt…