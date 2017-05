Weltweite Whatsapp-Störung

Die Handys von tausenden Nutzern in Mitteleuropa, in Süd- und Nordamerika konnten am späten Abend keine Nachrichten senden und empfangen. Grund dafür ist eine Störung bei Whatsapp. Gemäss «allestörungen.ch» besteht die Störung seit 22:06 Uhr. Wieviele Nutzer genau betroffen sind, ist nicht bekannt. Allerdings nutzen über eine Milliarde Kunden den Messenger-Dienst. Whatsapp selber hat noch keine Stellung zum Ausfall genommen.

Die Reaktionen auf Social Media lassen dann auch nicht lange auf sich warten. Manche lustiger Natur, andere durchaus ernst:

Mein Toaster läuft stabil und hat nicht 19 Milliarden gekostet #whatsappdown#WhatsApp — Tom (@niceplayerDE) 3. Mai 2017

Für diese Dame geht momentan buchstäblich die Welt unter. Schön mit Grossschreibung unterstrichen, wie es sich gehört:

#WhatsApp HALLO ICH HABE GERADE MIT MEINEM CRUSH GESCHRIEBEN WAS SO ICH JETZT MACHEN?? — Sara Slimani (@saraasilvana) 3. Mai 2017

Dieser Herr sucht nach Gründen, oder zumindest nach einem Statement. Fündig wird er, wie auch wir, nicht:

Bislang gibt es noch kein Statement, wie lange #WhatsApp down ist. Der offizielle Account @WhatsApp wird seit Monaten nicht mehr genutzt… — Tobias Frey (@TobiasFrey27) 3. Mai 2017

Dieser Twitter-User vermutet Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hinter dem Ausfall des Nachrichtendienstes:

Und dieser Nutzer ist ganz in Travolta-Manier einfach nur verwirrt:





(rar/saz)