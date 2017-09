WHO warnt vor Cholera-Ausbruch in Flüchtlingslagern

Notunterkünfte im Flüchtlingscamp Balukhali: Schlechte Trinkwasserversorgung und unzureichende Sanitäranlagen liessen die Gefahr eines Cholera-Ausbruchs steigen. © KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einem Cholera-Ausbruch in den überfüllten Flüchtlingslagern in Bangladesch. Hunderttausende Flüchtlinge aus Myanmar hätten keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen, erklärte die WHO am Montag.