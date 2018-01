Computerspielsucht: Dem Spiel wird Vorrang vor anderen Aktivitäten gegeben. Andere Interessen werden in den Hintergrund gedrängt. (Symbolbild) © Keystone/MARTIN RUETSCHI

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will Computerspielsucht als Krankheit anerkennen. Das allgemein als «Gaming Disorder» bezeichnete Phänomen soll in die elfte Internationale Klassifikation der Krankheiten aufgenommen werden, die im Juni veröffentlicht wird.