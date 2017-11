Wichtiger Sieg für Ambri gegen Kloten

Ambri jubelt, Klotens Matthias Bieber ist konsterniert © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Ambri-Piotta setzt sich im Kellerduell gegen Kloten 6:3 durch. Es ist der erste Sieg für die Leventiner nach vier Niederlagen. In der zweiten Hälfte des Mitteldrittels überschlugen sich die Ereignisse. Matt D’Agostini brachte Ambri in der 32. Minute 3:0 in Führung.