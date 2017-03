Wichtiger Sieg für Atletico Madrid im Kampf um Platz 3

Atleticos Antoine Griezmann freut sich über sein Tor zum 2:0 gegen Sevilla © KEYSTONE/EPA EFE/KIKO HUESCA

Atletico Madrid schlägt im Spitzenspiel der 28. Runde in La Liga den FC Sevilla 3:1 und rückt bis auf zwei Punkte an die Andalusier heran. Damit ist der Kampf um Platz 3 neu lanciert.Die Formkurve vor dem Schlussspurt in der Meisterschaft spricht nun für Atletico Madrid.