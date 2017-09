«Wie ein Landstreicher alter Schule»

«Wir hoffen, den 42-jährigen bald fassen zu können», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Seit Anfang September wurde die Region Sarganserland von einer Einbruchserie heimgesucht. Marku Bardh wird dringend verdächtigt, der Täter zu sein (FM1Today berichtete).

Er stiehlt Essen und Bargeld

Der Einbrecher verhält sich allerdings nicht sehr zeitgemäss. «Wie es scheint, geht es ihm um das reine Überleben. Denn er stiehlt vor allem Bargeld und Essen. So wie früher die Landstreicher, über die man in alten Polizeiakten lesen kann.» Manchmal übernachtet er auch in den abgelegenen Häusern, die er mit Vorliebe heimsucht.

Heutzutage laufen Einbruchserien normalerweise anders: «Banden kommen oftmals aus dem Ausland in die Schweiz, führen ihre Einbrüche durch und verschwinden so schnell wie möglich wieder.»

Vielversprechende Hinweise

Bei der Polizei sind über ein Dutzend Hinweise auf den Aufenthaltsort von Marku Bardh eingegangen. Die Polizei geht davon aus, dass der mutmassliche Täter mit dem Fahrrad in der Region Sarganserland unterwegs ist. «Einige Hinweise sind sehr vielversprechend, wir prüfen sie eingehend», sagt Schneider.

