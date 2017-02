Der FC Wil gibt nicht auf

Im Verlaufe des heutigen Tages wurden offenbar Gespräche mit den Spielern des FC Wil geführt. Möglicherweise werden viele Spieler bis zum Ende des Transferfensters am 15.Februar an andere Clubs verkauft. Es wird wild spekuliert, die Clubleitung gibt an einer Pressekonferenz nun offiziell Auskunft über den Verbleib des FC Wil.

Vize-Verwaltungsratspräsident Roger Bigger spricht vor allem darüber, wie gut die Zusammenarbeit mit dem türkischen Investor verlief und wie vermögend der Geldgeber ist. Auch Verwaltungsrat Maurice Weber spricht vorerst nur über den Umbau des Stadions des FC Wil.

«Sämtliche türkische Verwaltungsräte treten per sofort zurück – das Darlehen ist weg. Dem FC Wil fehlen jeglich flüssige Mittel», bestätigt Roger Bigger. Dem Verwaltungsrat ist nicht bekannt, wo sich der Verwaltungsrat aus der Türkei aufhält.

Die Verwaltungsräte, die heute an der Medienkonferenz anwesend sind, werden dem FC Wil aber treu bleiben, betont Roger Bigger. Der FC Wil will nun per sofort sparen, mit allen Mitarbeitern wurden heute Gespräche geführt. Im Bereich der Personalkosten sollen die Ausgaben massiv reduziert werden, dazu werden nun erste Massnahmen ergriffen. Ausserdem sollen neue Einnahmen generiert werden. Das Sanierungskonzept, das heute vorgestellt wurde, ist die einzige Möglichkeit für den FC Wil, eine Insolvenz abzuwenden. Eine Task Force ist gegründet.

(red)