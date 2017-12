Wie gut kennst du diese Weihnachtsfilme?

Übrigens stellt Netflix über die Feiertage auch mehrere Weihnachtsfilme online. Das ist die Auswahl:

Das Wunder von Manhatten

Mein Schatz, unsere Familie und ich

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Versprochen ist vesprochen

A Christmas Prince

Familie Stone – Verloben Verboten

Zwei Weihnachtsmänner

Verrückte Weihnachten

I‘ll be home for Christmas

Die Weihnachtskarte

Nightmare before Christmas (Kinderfilm)

Casper – verzauberte Weihnachten (Kinderfilm)

Arthur Weihnachtsmann (Kinderfilm)

Weihnachten bei den Storybots (Kinderfilm)

(lak)