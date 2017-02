Wie schätzen die Ski-Cracks ihre Chancen ein?

Morgen Dienstag soll mit dem Super-G der Frauen der Auftakt zur Heim-WM in St.Moritz erfolgen. Bevor es ernst wird und die Anspannung bei den Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrern zunehmend steigt, erzählen sie im Interview, welche Ziele sie sich gesetzt haben und wie sie ihre Chancen einschätzen.

So beurteilen Lara Gut, Wendy Holdener, Beat Feuz, Carlo Janka und Patrick Küng ihre Chancen:



Für Beat Feuz, Carlo Janka und Patrick Küng steht das Highlight der WM am Samstag auf dem Programm. Dann starten sie zur Abfahrt in den legendären Starthang «Freier Fall». Dieser Hang hat ein Gefälle von 45 Grad. In nur sechs Sekunden beschleunigen die Fahrer auf 140 km/h. Das folgende Video gibt einen Überblick über die Strecke der Herren Abfahrt und die übrigen Pisten der Ski-WM.

Pisten-Grafik:

