Wie schätzt Kuzmanovic Lugano ein?

Die erste Pressekonferenz von Interimstrainer Kuzmanovic. © FM1Today/Stephanie Martina

Am Sonntagnachmittag gastiert der FC St.Gallen in Lugano – erstmals mit Boro Kuzmanovic an der Seitenlinie. An der heutigen Pressekonferenz im Kybunpark erklärt der Interimstrainer, was er sich vom Spiel gegen die Tessiner erhofft.