Wie spät ist zu spät?

Der Wecker klingelt nicht, der Zug verspätet sich auf unbestimmte Zeit, Stau im Morgenverkehr. Schnell ist es passiert und man erscheint zu spät bei der Arbeit. Der Arbeitgeber reagiert selten mit Freude. Doch darf der Arbeitgeber aufgrund des Zuspätkommens eine Kündigung ausstellen?

Mehrere Faktoren spielen eine Rolle

Wie viel zu spät ein Arbeitnehmer erscheinen darf, hängt von vielen Faktoren ab. «Das hängt von seiner Funktion und seiner Stellung ab. Es gibt Berufe, in denen ist Pünktlichkeit massgebend und es gibt Berufe, wo Pünktlichkeit nicht ganz so wichtig ist,» sagt Philipp Zimmermann, Mediensprecher der UNIA. Lokführer, Ladenpersonal und Schichtarbeiter haben eher die Pflicht, pünktlich anwesend zu sein. Arbeitet man in einem Büro, kann man sich seine Arbeitszeiten meist mehrheitlich selbst einteilen. Ausserdem gebe es Betriebe mit Blockzeiten, zu denen man anwesend sein muss, und Betriebe mit Gleitarbeitszeiten, wo der Arbeitnehmer selbst entscheidet, wann er erscheint.

Abmahnungen und eine letztliche Kündigung sind möglich

Wer regelmässig zu spät kommt, kann aus diesem Grund auch eine Kündigung erhalten. «Erstmals wird eine Person verwarnt, wenn sie regelmässig zu spät kommt. Danach ist aber auch eine Kündigung möglich», sagt Zimmermann. Diese wäre auch fristlos möglich. «Bei einem einmaligen Zu-Spät-Kommen von fünf Minuten müsste man das genauer betrachten, aber wenn jemand regelmässig eine halbe Stunde zu spät kommt und dies seine Tätigkeit beeinträchtigt, dürfte man ihn oder sie auch fristlos entlassen.»

Verspätungen im Alltag können passieren

Kein Kündigungsgrund sind für Philipp Zimmermann allerdings Verspätungen, die unverschuldet zustande kommen. «Kommt man zu spät, weil es beim Abgeben des Kindes in der Kita Probleme gab, oder man durch einen Stau aufgehalten wird, ist das kein Kündigungsgrund.» In diesem Situationen sollte ein Arbeitgeber Verständnis zeigen. «Das ist etwas, das jedem einmal passieren kann.»

(dab/enf)