Die BVB-Spieler waren am Mittwochabend verständlicherweise nicht in Bestform. © KEYSTONE/DPA/Federico Gambarini

Eigentlich hätten Borussia Dortmund und der AS Monaco am Dienstagabend gegeneinander antreten sollen, doch dann ereigneten sich drei Explosionen am BVB-Mannschaftsbus. Heute Mittwochabend wird das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals um 18.45 Uhr nachgeholt – hier gibt’s den Liveticker.