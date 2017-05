Wieder ein Gasgrill-Brand im Thurgau

Gemäss einer Mitteilung der Thurgauer Kantonspolizei bemerkte ein Bewohner kurz vor 19.15 Uhr den brennenden Gasgrill auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Zürcherstrasse in Frauenfeld. Er alarmierte die Polizei und konnte das Haus, wie auch die anderen Bewohner, selbständig verlassen. Niemand verletzte sich.

«Grosse Zerstörung»

Obwohl die Feuerwehr Frauenfeld den Brand schnell löschen konnte, entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. «Das Feuer richtete eine grosse Zerstörung an», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei.

Ausländisches Ventil schuld am Brand?

Die genaue Brandursache wird in den kommenden Tagen ermittelt. Ob ein ungeeignetes Gasventil schuld am Brand ist, könne man aktuell noch nicht sagen, so Graf. «Dieser Aspekt ist Teil der Ermittlungen.»

Während der letzten Wochen brannten im FM1-Land immer wieder Gasgrills, welche mit ausländischen Ventilen ausgerüstet waren. Die Kantonspolizei Thurgau warnte davor, ausländische Druckregler auf Schweizer Gasflaschen zu montieren – weil so Gas austreten könne.

(Kapo TG/red.)