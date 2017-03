Wieder Tausende Rumänen gegen Regierung auf der Strasse

Der Protest geht weiter: Die Demonstrierenden befürchten weiterhin, dass die Regierungskoalition Gesetze einführen könnte, die die Korruption erleichtern würden. © KEYSTONE/AP/VADIM GHIRDA

Hunderte Rumänen haben an den nun schon traditionellen Sonntagsdemonstrationen gegen die sozialliberale Regierung teilgenommen. Etwa 2000 Menschen zogen am Abend in Bukarest trotz nasskalten Wetters zum Parlamentspalast.